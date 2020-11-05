Житель Уфы предложил соединить аэропорт и станцию Уршак ж/д путями к 450-летию города

Он предложил проложить ж/д пути от станции Уршак до международного аэропорта Уфы имени Мустая Карима.
[Ветка] проходит поблизости и связать таким образом аэропорт и железнодорожный вокзал электропоездами. О выгодах этого проекта можно говорить немало, пишет уфимец.
Обращение он направил на имя главы Башкирии Радия Хабирова.
Напомним, ранее руководитель региона принял проект развития Уфы до 2024 года. По программе планируется создать и благоустроить 24 общественных пространства, отреставрировать исторические здания, а улицу Октябрьской революции сделать пешеходной. Проект развития Уфы разработал Московский центр урбанистики.