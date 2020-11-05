Житель Уфы предложил соединить аэропорт и станцию Уршак ж/д путями к 450-летию города

Житель Уфы предложил соединить аэропорт и станцию Уршак ж/д путями к 450-летию города

Вчера, 12:12ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Житель Уфы оставил сообщение в электронной приёмной органов власти Башкирии, в котором попросил провести железнодорожную ветку к 450-летию столицы республики в 2024 году.

Он предложил проложить ж/д пути от станции Уршак до международного аэропорта Уфы имени Мустая Карима.

[Ветка] проходит поблизости и связать таким образом аэропорт и железнодорожный вокзал электропоездами. О выгодах этого проекта можно говорить немало, пишет уфимец.

Обращение он направил на имя главы Башкирии Радия Хабирова.

Напомним, ранее руководитель региона принял проект развития Уфы до 2024 года. По программе планируется создать и благоустроить 24 общественных пространства, отреставрировать исторические здания, а улицу Октябрьской революции сделать пешеходной. Проект развития Уфы разработал Московский центр урбанистики.

Related news:
Железная дорогаБашкирияУфаМеждународный аэропортаэропорт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы