Житель Уфы предложил соединить аэропорт и станцию Уршак ж/д путями к 450-летию города

Житель Уфы оставил сообщение в электронной приёмной органов власти Башкирии, в котором попросил провести железнодорожную ветку к 450-летию столицы республики в 2024 году.

Он предложил проложить ж/д пути от станции Уршак до международного аэропорта Уфы имени Мустая Карима. [Ветка] проходит поблизости и связать таким образом аэропорт и железнодорожный вокзал электропоездами. О выгодах этого проекта можно говорить немало, пишет уфимец. Обращение он направил на имя главы Башкирии Радия Хабирова. Напомним, ранее руководитель региона принял проект развития Уфы до 2024 года. По программе планируется создать и благоустроить 24 общественных пространства, отреставрировать исторические здания, а улицу Октябрьской революции сделать пешеходной. Проект развития Уфы разработал Московский центр урбанистики.

