Конгресс-холл «Торатау» в Уфе отказался от закупки света и звука на миллионы рублей

Конгресс-холл «Торатау» в Уфе отказался от закупки света и звука на миллионы рублей

Вчера, 15:08ГородАнна КононоваPhoto: wikimapia.org
Конгресс-холл «Торатау» в Уфе отменил определение поставщика на установку оборудования для воспроизведения звука и освещения. Соответствующие решения опубликованы на сайте госзакупок.

Отмена аукционов связана с тем, что на Московской межбанковской валютной бирже произошел рост курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Так как планируемый к закупке товар (оборудование) иностранного производства, стоимость которого у производителя указывается в иностранной валюте, повышение курса валюты может спровоцировать закупку товаров низкого качества по завышенной цене, сообщается в решении закупки.

Напомним, ранее Госкомитет Башкирии по конкурентной политики разместил аукцион на поиск подрядчика для установки освещения в Конгресс-холле «Торатау» на 203,7 миллиона рублей и для поставки комплекса оборудования для воспроизведения звука на 95,1 миллиона рублей. Планировалось, что исполнитель проведёт монтажные и пуско-наладочные работы и введёт оборудование в эксплуатацию.

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