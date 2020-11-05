Конгресс-холл «Торатау» в Уфе отказался от закупки света и звука на миллионы рублей

Напомним, ранее Госкомитет Башкирии по конкурентной политики разместил аукцион на поиск подрядчика для установки освещения в Конгресс-холле «Торатау» на 203,7 миллиона рублей и для поставки комплекса оборудования для воспроизведения звука на 95,1 миллиона рублей. Планировалось, что исполнитель проведёт монтажные и пуско-наладочные работы и введёт оборудование в эксплуатацию.