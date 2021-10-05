В Уфе завершен ремонт всех подъездов, запланированный на 2021 год

Напомним, в ходе недавней оперативки в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обрушил на жилищников и на глав муниципалитетов, после того, как ему пришлось изучить 100-страничный документ о некачественном ремонте подъездов по Башкирии. Ранее тема ремонта в подъездах Уфы уже обсуждалась на уровне руководителя региона, и судя по всему, это поимело свои плоды – ремонт в Уфе завершен. 13 сентября досталось главам муниципалитетов, которые отличились самым некачественным ремонтом. Хабиров в очередной раз обратил внимание на некачественный ремонт подъездов Башкирии и Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке и других городах.