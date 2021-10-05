В Уфе завершен ремонт всех подъездов, запланированный на 2021 год

В Уфе завершен ремонт всех подъездов, запланированный на 2021 год
В Уфе завершен ремонт всех подъездов, запланированный на 2021 год
Вчера, 13:20ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Работы уже завершены, службам осталось лишь провести работы по устранению замечаний.

Уже в начале октября в Уфе полностью завершился ремонт всех подъездов, работы в которых были запланированы на текущий год. Хорошую новость сообщила пресс-служба городской администрации, она же и озвучила итоги проведенных работ – в городе обновили 260 подъездов в 95 многоквартирных домах – таковы финальные цифры за 2021 год.

Происходят эти работы в рамках специализированной программы, в ходе которой в столице отремонтировали уже 2226 подъездов в 719 домах. Ремонт подъездов финансируется по большей части (90%) из бюджета Башкирии, оставшуюся часть финансирует бюджет города.

Сообщается и то, что местами работы могут продолжаться, дело в том, что основные работы уже выполнено и теперь они в тех местах, где в выполненном ремонте были обнаружены мелкие недочеты, сейчас ведутся работы по их устранению.

Что было сделано? Об этом в мэрии также рассказали. Среди обязательных работ при ремонте подъездов – замена окон в подъездах на новые. пластиковые окна, подлежит замене тамбурная дверь подъезда. В подъезде меняют и облицовку пола на первом этаже плиткой, происходит обустройство входной группы. Также в список работ включены покраска стен, ремонт металлических решеток, перил.

В число обязательных работ входит замена окон на пластиковые, замена тамбурной деревянной двери, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, ремонт металлических лестничных решеток и перил и другие работы.

Напомним, в ходе недавней оперативки в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обрушил на жилищников и на глав муниципалитетов, после того, как ему пришлось изучить 100-страничный документ о некачественном ремонте подъездов по Башкирии. Ранее тема ремонта в подъездах Уфы уже обсуждалась на уровне руководителя региона, и судя по всему, это поимело свои плоды – ремонт в Уфе завершен. 13 сентября досталось главам муниципалитетов, которые отличились самым некачественным ремонтом. Хабиров в очередной раз обратил внимание на некачественный ремонт подъездов Башкирии и Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке и других городах.

Услышав на той же оперативке от Алана Марзаева, министра ЖКХ Башкирии то, что гарантийный срок на ремонт подъездов составляет 5 лет, глава региона поручил в оперативном порядке исправить все недочеты, которые попали в ту самую папку.

Интересно, попадут ли в программу на следующий год подъезды, которые пострадали совсем недавно. Так, в субботу, 25 сентября вместо тепла в квартирах дома по улице Кольцевая, 137 произошло наводнение. В подъезде произошел потоп, причем весьма масштабный – залило весь подъезд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы