В Уфе завершен ремонт всех подъездов, запланированный на 2021 год

Уже в начале октября в Уфе полностью завершился ремонт всех подъездов, работы в которых были запланированы на текущий год. Хорошую новость сообщила пресс-служба городской администрации, она же и озвучила итоги проведенных работ – в городе обновили 260 подъездов в 95 многоквартирных домах – таковы финальные цифры за 2021 год.
Происходят эти работы в рамках специализированной программы, в ходе которой в столице отремонтировали уже 2226 подъездов в 719 домах. Ремонт подъездов финансируется по большей части (90%) из бюджета Башкирии, оставшуюся часть финансирует бюджет города.
Сообщается и то, что местами работы могут продолжаться, дело в том, что основные работы уже выполнено и теперь они в тех местах, где в выполненном ремонте были обнаружены мелкие недочеты, сейчас ведутся работы по их устранению.
Что было сделано? Об этом в мэрии также рассказали. Среди обязательных работ при ремонте подъездов – замена окон в подъездах на новые. пластиковые окна, подлежит замене тамбурная дверь подъезда. В подъезде меняют и облицовку пола на первом этаже плиткой, происходит обустройство входной группы. Также в список работ включены покраска стен, ремонт металлических решеток, перил.
В число обязательных работ входит замена окон на пластиковые, замена тамбурной деревянной двери, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, ремонт металлических лестничных решеток и перил и другие работы.
Напомним, в ходе недавней оперативки в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обрушил на жилищников и на глав муниципалитетов, после того, как ему пришлось изучить 100-страничный документ о некачественном ремонте подъездов по Башкирии. Ранее тема ремонта в подъездах Уфы уже обсуждалась на уровне руководителя региона, и судя по всему, это поимело свои плоды – ремонт в Уфе завершен. 13 сентября досталось главам муниципалитетов, которые отличились самым некачественным ремонтом. Хабиров в очередной раз обратил внимание на некачественный ремонт подъездов Башкирии и Ишимбае, Салавате, Стерлитамаке и других городах.
Услышав на той же оперативке от Алана Марзаева, министра ЖКХ Башкирии то, что гарантийный срок на ремонт подъездов составляет 5 лет, глава региона поручил в оперативном порядке исправить все недочеты, которые попали в ту самую папку.
Интересно, попадут ли в программу на следующий год подъезды, которые пострадали совсем недавно. Так, в субботу, 25 сентября вместо тепла в квартирах дома по улице Кольцевая, 137 произошло наводнение. В подъезде произошел потоп, причем весьма масштабный – залило весь подъезд.