В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября

В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября
В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября
Вчера, 19:43ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Работы по строительству моста--вставки через реку Белую подходят к концу.

Мост-вставка через реку Белая в Уфе общей протяженностью 688 метров уже в конце октября откроется для автомобильного движения, об это сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Строительство моста велось с 2019 года и должно завершиться уже в этом месяце.

После того как по мосту откроют движение автотранспорта, работы на нем продолжатся. Отмечается, что по новому мостовому сооружению движение будет односторонним в сторону выезда из Уфы.

Напомним, 1 октября Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки Школьная. Таким образом въездные ворота Уфы лишатся одной полосы движения транспорта и даже пешеходного тротуара от самого старого моста через реку Белая (1956 года постройки) до остановки «Школьная». Сообщалось, что неудобства связанные с закрытой полосой движения продлятся до 20 октября.

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