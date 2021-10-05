В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября

Напомним, 1 октября Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за ремонта дороги будет частично перекрыта дорога возле остановки Школьная. Таким образом въездные ворота Уфы лишатся одной полосы движения транспорта и даже пешеходного тротуара от самого старого моста через реку Белая (1956 года постройки) до остановки «Школьная». Сообщалось, что неудобства связанные с закрытой полосой движения продлятся до 20 октября.