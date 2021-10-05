Новый глава горсовета Уфы Марат Васимов отдал служебный автомобиль медикам

Сегодня стало известно о весьма неординарном и благородном решении руководителя горсовета – он объявил о том, что передает своё служебное транспортное средство, автомобиль, в пользование медикам. Проблема недостаточной оснащенности медицинских служб города транспортом неоднократно озвучивалась и властью и горожанами.