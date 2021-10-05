Новый глава горсовета Уфы Марат Васимов отдал служебный автомобиль медикам

Новый глава горсовета Уфы Марат Васимов отдал служебный автомобиль медикам
Новый глава горсовета Уфы Марат Васимов отдал служебный автомобиль медикам
Вчера, 14:52ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Васимов призвал коллег последовать его примеру и оказать посильную помощь врачам.

Сегодня стало известно о весьма неординарном и благородном решении руководителя горсовета – он объявил о том, что передает своё служебное транспортное средство, автомобиль, в пользование медикам. Проблема недостаточной оснащенности медицинских служб города транспортом неоднократно озвучивалась и властью и горожанами.

Также Васимов призвал коллег, а также руководителей городских учреждений и предприятий не оставаться в стороне и тоже оказать врачам Уфы посильную помощь.

Марат Васимов был назначен на пост главы горсовета Уфы 29 сентября. На первом заседании нового состава Горсовета Уфы председателем совета избрали Марата Васимова. За его кандидатуру на пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.

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