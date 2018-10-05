МЧС: В Башкирии на трассах ожидается ухудшение видимости

6 октября в республике ожидается значительное ухудшение видимости на дорогах, сообщают в пресс-службе МЧС по республике.

Завтра, в субботу 6 октября ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах со снегом. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°C, днем +4,+9°C.