МЧС: В Башкирии на трассах ожидается ухудшение видимости

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Синоптики уверяют, что видимость ухудшится из-за дождя и снега.
6 октября в республике ожидается значительное ухудшение видимости на дорогах, сообщают в пресс-службе МЧС по республике.
Завтра, в субботу 6 октября ожидается облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах со снегом. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°C, днем +4,+9°C.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дымке, осадках до 1-2 километров.
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