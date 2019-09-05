В Уфе перекроют улицы для проведения сезонных ярмарок
Это произойдет в ближайшие выходные.
По данным администрации Уфы, в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, на нескольких площадках в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В большинстве случаев их проведение не будет мешать движению транспорт, однако исключение из этого правила есть в Демском районе, где ярмарка проводится на отрезке одной из центральных улиц.
По этой причине 8 сентября движение транспорта будет невозможно с 7 часов утра и до 19.00 вечера по улице Правды на участке между улицами Таллинской и Ухтомского. На этот период изменится также и схема движения общественного транспорта.
Ярмарки также пройдут: 7 сентября - возле ДК УМПО, сквера «Волна», Дворца спорта, на площади имени С. Орджоникидзе и у Дворца молодежи. 8 сентября ярмарки состоятся на тех же площадках, включая улицу Правды в Демском районе и разворотное кольцо по улице Султанова, возле Телецентра.