Рестораны сети «Вкусно и точка» откроются в Уфе с 9 августа

В сети ресторанов также отметили, что на данный момент большая часть уже знакомым посетителям позиций меню уже доступны для заказа. Стоит отметить, что ранее в компании заявили о том, что для заказа временно будут недоступны блюда из картофеля — картофель фри и картошка по-деревенски. По словам представителя «Вкусно и точка», это связано с прошлогодним неурожаем тех видов картофеля, которые компания использует в заведениях сети.