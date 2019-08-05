Как проходит призывная кампания в военкомате на аллее Путина в Уфе

Интересный географический объект был обнаружен совершенно случайно, в ходе изучения приложения Google Maps. Небольшой переулок имени президента страны находится в одном из самых отдаленных микрорайонов Уфы – в Инорсе. Согласно карте, аллея располагается между детским садом №264, военкоматом Орджоникидзевского района и лицеем №68.

Фото: Google Maps

Вероятно, в действительности аллея не имеет отношения к главному политику страны. Это может быть веселой шуткой какого-нибудь проказника, обозначившего на карте название аллеи таким образом. Эта мысль подтверждается и тем, что на сервисе «Яндекс.Карты» аллея остается безымянной.