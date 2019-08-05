«Башавтотранс» осложнил жизнь авиапассажирам в ночное время
Вчера, 13:44ГородТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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Автоперевозчик отменил ночной автобус до аэропорта.
С сегодняшнего дня, с 5 августа, прекратил работу автобусный маршрут №101К, следующий по маршруту «Южный автовокзал – Аэропорт». Об этом горожанам сообщили на сайте международного аэропорта «Уфа».
По официальной версии, рейс оказался нерентабельным, он не окупался. Это означает, что теперь в ночное время в аэропорт можно будет только на такси или коммерческих маршрутках.
В другое время из города в аэропорт можно добраться на автобусах №№ 101, 110, 110С.
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