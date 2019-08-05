«Башавтотранс» осложнил жизнь авиапассажирам в ночное время

С сегодняшнего дня, с 5 августа, прекратил работу автобусный маршрут №101К, следующий по маршруту «Южный автовокзал – Аэропорт». Об этом горожанам сообщили на сайте международного аэропорта «Уфа».

По официальной версии, рейс оказался нерентабельным, он не окупался. Это означает, что теперь в ночное время в аэропорт можно будет только на такси или коммерческих маршрутках.