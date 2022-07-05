По Октябрьской революции в Уфе нет воды в 34 домах, Арбитражном суде, БГПУ и РОВД

Но неудобства связанные с отсутствием воды предстоят не только жителям, но и работникам, которые трудятся в ряде организаций, которые расположены по улице. Это Арбитражный суд, РОВД, один из корпусов БГПУ, автозаправочная станция «Башнефть» на пересечении улиц Воровского и Октябрьской революции, а также котельная № 19, реабилитационный центр и ООО «Евразия».