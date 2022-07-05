Мэрию Уфы через суд обязали отреставрировать здание комплекса «Городской управы»

Городским властям и собственникам объекта культурного наследия необходимо будет осуществить его реставрацию в течение полутора лет, сообщают в Башкультнаследии

В Уфе мэрию обязали провести реставрационные работы в здании-объекте культурного наследия по адресу Коммунистическая, 51. Об этом сообщают в Башкультнаследии. Сообщается, что решение о проведении реставрации было принято ещё в марте этого года Верховным судом республики. В свою очередь, шестой кассационный суд оставил данное решение в силе. Уфимским властям и собственникам памятника архитектуры предстоит в течение трёх месяцев подготовить проект его реставрации. Также им будет необходимо провести историко-культурную экспертизу, на которую выделяется полгода. А сами же реставрационные мероприятия должны занимать не более полутора лет. Как отмечают в ведомстве, собственник объекта, входящего в комплекс «Городской управы», игнорировал требования законодательства об охране объектов культурного наследия, что привело памятник в плачевное состояние. По итогам проверки Башкультнаследия были выявлены разрушение кирпичной кладки и декоративных элементов на фасадах четырёх зданий. Также в ведомстве сочли незаконной установку на архитектурном памятнике кондиционеров, вывесок, металлических конструкций, а также установленные в недавнем времени пристрои и изменение оконных проёмов.

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