Мэрию Уфы через суд обязали отреставрировать здание комплекса «Городской управы»

Мэрию Уфы через суд обязали отреставрировать здание комплекса «Городской управы»
Мэрию Уфы через суд обязали отреставрировать здание комплекса «Городской управы»
Сегодня, 17:56ГородАзамат НуховФото: Башкультнаследие
Городским властям и собственникам объекта культурного наследия необходимо будет осуществить его реставрацию в течение полутора лет, сообщают в Башкультнаследии

В Уфе мэрию обязали провести реставрационные работы в здании-объекте культурного наследия по адресу Коммунистическая, 51. Об этом сообщают в Башкультнаследии.

Сообщается, что решение о проведении реставрации было принято ещё в марте этого года Верховным судом республики. В свою очередь, шестой кассационный суд оставил данное решение в силе.

Уфимским властям и собственникам памятника архитектуры предстоит в течение трёх месяцев подготовить проект его реставрации. Также им будет необходимо провести историко-культурную экспертизу, на которую выделяется полгода. А сами же реставрационные мероприятия должны занимать не более полутора лет.

Как отмечают в ведомстве, собственник объекта, входящего в комплекс «Городской управы», игнорировал требования законодательства об охране объектов культурного наследия, что привело памятник в плачевное состояние. По итогам проверки Башкультнаследия были выявлены разрушение кирпичной кладки и декоративных элементов на фасадах четырёх зданий.

Также в ведомстве сочли незаконной установку на архитектурном памятнике кондиционеров, вывесок, металлических конструкций, а также установленные в недавнем времени пристрои и изменение оконных проёмов.

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