Стало известно, кто спас семью с котом из пожара в особняке Шамовых в Уфе

Из пожара в особняке Шамовых в Уфе семью с котом спасли инспекторы ГИБДД

О том, что пожар из-за которого пришлось перекрывать улицу обошелся без жертв благодаря бдительности сотрудников, сообщили в ГИБДД Уфы 5 июня.

Семью с котом из пожара в доме по улице Октябрьской революции, 53 в Уфе спасли сотрудники ГИБДД, которые раньше всех заметили дым. Правоохранители незамедлительно сообщили пожарным, а сами взялись за эвакуацию жильцов. 22-летнему жителю горевшего дома очень повезло, ведь в момент возгорания он спал, и неизвестно чем бы закончился пожар, если бы молодого мужчину не разбудили бдительные инспекторы. Известны и имена героев — это капитан полиции Егор Латыев и старший лейтенант Александр Володин. Именно благодаря им в пожаре никто не пострадал, двое мужчин и кот выбрались из горящего памятника архитектуры целыми и невредимыми.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter