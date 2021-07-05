Синоптики Башкирии рассказали о похолодании

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о погоде на начало новой рабочей недели с 5 по 7 июля.
5 июля, по республке пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса тепла, по юго-востоку до 28°.
Завтра, 06 июля, пройдет без существенных осадков, по югу республикипройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26°.
В среду, 07 июля, синоптики не прогнозируют осадков. Столбик термометра ночью покажет значения от +9 до 14 градусов. Днем станет теплее и столбик термометра поднимется до 21-26°.
Напомним, что в республике проходит Всемирная Фольклориада. Посмотреть, как прошел второй день мероприятия можно в нашем фоторепортаже.