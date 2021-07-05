Проект реконструкции улицы Революционной подрядчик разработает за 54 миллиона рублей

Проект реконструкции улицы Революционной подрядчик разработает за 54 миллиона рублей
Проект реконструкции улицы Революционной подрядчик разработает за 54 миллиона рублей
5 июля, 17:10ГородИрина ДеревянчукФото: yk24.ru
Администрация Уфы заключила контракт с институтом «Башкирдортранспроект».

Документ подписан между управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений и институтом «Башкирдортранспроект» — пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Сроки сдачи проекта планируются к концу апреля 2022 года, затем в 2023-2024 годах планируется реконструкция улицы.

Обозначены 4 этапа запланированных работ..Заявлено, что первым делом будет перестроен участок между улицами Аксакова и Мингажева протяженностью два километра, на этом же участке планирует провести реконструкция трамвайной линии.

Затем работы начнутся в районе кольца Центрального рынка, транспортная развязка будет строиться с учетом установки стелы «Город трудовой доблести».

Следующий третий этап – строительство 4-х полосной проезжей части на 600-метровом участке между улицами Мингажева и Айской.

Заключительным этапом станет создание транспортной развязки с организацией кругового движения на пересечении Революционной и Аксакова.

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