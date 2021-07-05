Проект реконструкции улицы Революционной подрядчик разработает за 54 миллиона рублей

Документ подписан между управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений и институтом «Башкирдортранспроект» — пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Сроки сдачи проекта планируются к концу апреля 2022 года, затем в 2023-2024 годах планируется реконструкция улицы.