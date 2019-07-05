В Уфе пройдут слушания по проекту планировки «Квартала мира»

Депутаты назначили общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Максима Горького, Мира и Кольцевой в Орджоникидзевском районе Уфы.

Проект планировки предусматривает сохранение красных линий, жилых, общественных и административных зданий и сооружений, в том числе социальных объектов, снос аварийных домов общей площадью 2 тыс. кв. метров, размещение многоэтажных жилых домов высотой 11-27 этажей и общей площадью квартир 69 тыс. кв. метров. Предусмотрено комплексное благоустройство разрабатываемой территории.

Проекты были разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление № 1 «ПСК-6»», которое строит в квартале ЖК «Квартал мира».