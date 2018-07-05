В центре Уфы будет застроен еще один исторический квартал

Администрация Уфы выдала разрешение на выполнение проекта планировки и межевания квартала старой застройки, ограниченного улицами Гоголя, Свердлова, Карла Маркса, Коммунистической.

Именно там располагаются такие признанные памятники архитектуры, как здание ЦУМа (бывший магазин купцов Каримовых и Шамигулова, гостиница «Астория», здание Уфимской епархии. Помимо них, со стороны улицы Гоголя в квартале располагаются несколько ветхих одноэтажных и двухэтажных жилых домов, которые, возможно, будут расселены и снесены. На их месте могут появиться многоэтажные дома.

Впрочем, как показали недавние события, данные дома вполне могут числиться в перечне выявленных объектов культурного наследия, так что застройщика могут ожидать в дальнейшем продолжительные разбирательства с общественниками. По крайней мере тот факт, что их наличники украшены изящной деревянной резьбой, дает основания для таких предположений.