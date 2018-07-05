Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Готовый проект уфимской набережной создадут к концу года
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f

Готовый проект уфимской набережной создадут к концу года

Сегодня, 11:39ГородРустэм БашкирцевФото: mkset.ru
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи