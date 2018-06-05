В Уфе введут платный въезд в центр города

Во время "прямой линии" в эфире телеканала "Вся Уфа" глава администрации Уфы Ирек Ялалов подтвердил, что рано или поздно в центре города введут платный въезд.

- Это необходимо, - сказал он. - Говоря об этом, я всегда вспоминаю испанский город Барселона. Там пять процентов жителей Барселоны не имеют экономической возможности въехать в центр города. Слишком дорого для них въехать в центр Барселоны на своем автомобиле, мотоцикле или скутере.