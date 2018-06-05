Сити-менеджер Уфы пообещал ввести старый Бельский мост к 30 июля

Во время "прямой линии" в эфире телеканала "Вся Уфа" глава городской администрации Ирек Ялалов назвал точную дату окончания ремонта старого Бельского моста.

- 30 июля. Давайте вместе проедем по этому мосту 30 июля, - сказал Ирек Ялалов.

Он пояснил, почему горожанам может казаться, что работы там не идут или идут слишком медленно.

- Большой объем работ, всего 25 видов, и все работы проводятся внутри моста, - поделился он. - Работы сложные, их делают специалисты очень высокого уровня. И условия работы там сравнимы с условиями труда в шахтах.

Ирек Ялалов напомнил также, что мост строился по техзаданию 1947 года, тогда его рассчитывали на проезд гужевым транспортом (телеги, повозки) и грузовым транспортом весом не более пяти тонн.

После ремонта мост будет работать еще два года, максимум три, при этом в морозную погоду его все равно будут закрывать.