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Мэр Уфы раскритиковал уфимцев за пьяные оргии на необорудованных пляжах
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Мэр Уфы раскритиковал уфимцев за пьяные оргии на необорудованных пляжах

Сегодня, 09:47ГородРустэм Башкирцев, Рустэм Башкирцев
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