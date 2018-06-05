Ирек Ялалов: Кто будет родину защищать? Уфимцы

Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы с отчетом о проведении призыва в армию выступил заместитель мэра Рустем Газизов. Он сообщил, что планы в осеннюю призывную компанию Уфой выполнены, а весной - выполняются.

- План на этот год - 931 человек (в прошлом году было - 922), - сказал Рустем Газизов. - Цифры плана для Уфы сравнимы с некоторыми регионами, например, в Удмуртии план - 1130. В целом Башкирия должна обеспечить призыв 4 925 человек.

Вице-мэр показал слайд, из которого было ясно, что из Уфы призывается больше всего ребят. Так для Казани установлен план в 912 человек, для Екатеринбурга, где живет почти полтора миллиона горожан,- 860.

- Почему такие большие цифры для Уфы дают? - спросил своего подчиненного мэр Уфы Ирек Ялалов. И сам же на него ответил:

- Это сложилось с советских времен, даже со времен вхождения Башкирии в российское государство. Это менталитет такой. Это уфимцы, горожане такие ответственные. Кто будет родину защищать? Уфимцы будут родину защищать.