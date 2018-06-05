Ирек Ялалов: Будем наводить порядок в уличной торговле в Уфе

Иреку Ялалову задали вопрос о стихийной уличной торговли. Одна уфимка спросила его, собирается ли мэрия наводить в этой сфере порядок, иначе порой уличные торговцы занимают пешеходную часть улиц и мешают проходу.

Ирек Ялалов напомнил историю вопроса. По его словам, в трудные времена местная власть закрывала глаза на несанкционированную торговлю, чтобы "бабушки и дедушки могли продать излишки своего урожая". Но со временем этим воспользовались и обычные предприниматели, которые стали торговать товарами не местного производства.