Ирек Ялалов: Будем наводить порядок в уличной торговле в Уфе
Сегодня глава администрации Уфы ответил на вопросы горожан в телеэфире.
Иреку Ялалову задали вопрос о стихийной уличной торговли. Одна уфимка спросила его, собирается ли мэрия наводить в этой сфере порядок, иначе порой уличные торговцы занимают пешеходную часть улиц и мешают проходу.
Ирек Ялалов напомнил историю вопроса. По его словам, в трудные времена местная власть закрывала глаза на несанкционированную торговлю, чтобы "бабушки и дедушки могли продать излишки своего урожая". Но со временем этим воспользовались и обычные предприниматели, которые стали торговать товарами не местного производства.
- К сожалению, в Госсобрании отклонили наше предложение по ужесточению штрафов по несанкционированной уличной торговле, - сказал Ирек Ялалов. - Видимо, руководствовались теми же причинами, чтобы не обидеть наших бабушек и дедушек. Но сейчас их - меньшинство торгующих на улице. Но порядок все равно будем наводить.