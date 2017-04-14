В Уфе на пять лет перекроют часть улицы Гафури

В Уфе на пять лет перекроют половину улицы Гафури на участке от ул. Красина до ул. Достоевского. Это связано со строительством жилого дома в квартале, ограниченном улицами Зенцова, Гафури, Красина и Достоевского.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, движение на этом участке улицы Гафури закрыто с 1 июня 2017 года. Ограничение будет действовать до 1 июня 2022 года.

- На второй половине дороги в указанный период разрешается только одностороннее движение, - говорится в сообщении. - Схема движения пассажирского транспорта не изменится.

На улице Гафури на пять лет ограничат движение на этом участке. Фото: ufacity.info

Материалы по теме