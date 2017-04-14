В каком состоянии сейчас тоннель-долгострой на проспекте Юлаева в Уфе

Подземный тоннель на проспекте Салавата Юлаева, который простаивает с 1991 года, все-таки планируется достроить. Кредит на реализацию проекта предоставит «Новый банк развития БРИКС».

Как рассказал сегодня журналистам вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров, сейчас в тоннеле самая дальняя штольня на сегодня – 960 м при общей протяженности 1,2 тысячи метров. В общей сложности в тоннеле выполнено 44% необходимых работ.

Фото: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

На содержание тоннеля в последние годы уходит ежегодно порядка 110 миллионов рублей.

Фото: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

Фото: Кристина Дейнеко

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