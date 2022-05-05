Появилось расписание дополнительных автобусов до кладбищ Уфы

До «Южного кладбища» маршруты начнут курсировать с 8:00 и продолжат до 20:00. Так, 13 автобусов № 30 «ТСК «Пушкинский“-СТО» будут курсировать с интервалом в 15 минут, а также 15 автобусов № 30к «ТЦ «Башкортостан“-СТО» с интервалом 10-15 минут.