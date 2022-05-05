Появилось расписание дополнительных автобусов до кладбищ Уфы

Появилось расписание дополнительных автобусов до кладбищ Уфы
Появилось расписание дополнительных автобусов до кладбищ Уфы
Вчера, 14:35ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О запуске дополнительных автобусных маршрутов до Южного и Северного кладбищ, сообщает 5 мая «Башавтотранс»

В Уфе 9 мая будут курсировать дополнительные автобусы до Южного и Северного городских кладбищ. Об этом сообщает «Башавтотранс».

Сообщается, что автобус № 15 будет отправляться от ДК УМПО в 7:35, 8:45, 10:05, 12:20, 13:30, 14:55, 17:30, 18:55 и 20:00, а из поселка Тимашево — в 7:00, 8:15, 9:25, 11:00, 13:00, 14:10, 15:45, 18:10, 19:30 и 20:35.

При этом, как отмечает перевозчик, в зависимости от пассажирского потока могут быть введены дополнительные автобусные рейсы.

До «Южного кладбища» маршруты начнут курсировать с 8:00 и продолжат до 20:00. Так, 13 автобусов № 30 «ТСК «Пушкинский“-СТО» будут курсировать с интервалом в 15 минут, а также 15 автобусов № 30к «ТЦ «Башкортостан“-СТО» с интервалом 10-15 минут.

Отмечается также, что в планах перевозчика запустить дополнительные маршруты до Южного кладбища с остановки «Округ Галле».

Напомним, ранее сообщалось, власти города Кумертау предложили местной жительнице самостоятельно заняться благоустройством территории кладбища. Женщина выступила с предложением облагородить могилы в районе 17 квартала кладбища на Воротыновке.

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