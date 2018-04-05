В Уфу приедет знаток медведей - биолог Михаил Кречмар

Биолог, путешественник и писатель Михаил Кречмар проведет в Уфе лекцию «Медведи и люди – проблема взаимоотношений».

Что делать, если встретил медведя? Как защитить себя и близких? Можно ли подружиться с диким зверем? На эти и другие вопросы ответит Михаил Кречмар, 20 лет изучавший медведей на Дальнем Востоке и Аляске.

Тем, кто не исключает возможности встречи с медведями в наших лесах, стоит послушать советы Кречмара, участника Международной ассоциации по изучению и охране медведей. А вдруг это однажды поможет вам выжить в лесу.

Лекция организована при поддержке Российского географического общества на площадке министерства экологии и природопользования Башкирии (Уфа, Ленина, 86).