В Уфу приедет знаток медведей - биолог Михаил Кречмар
Сегодня, 11:55ГородСтася ГенераловаФото: pixabay.com
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Он научит горожан, как выжить при встрече с дикими животными.
Биолог, путешественник и писатель Михаил Кречмар проведет в Уфе лекцию «Медведи и люди – проблема взаимоотношений».
Что делать, если встретил медведя? Как защитить себя и близких? Можно ли подружиться с диким зверем? На эти и другие вопросы ответит Михаил Кречмар, 20 лет изучавший медведей на Дальнем Востоке и Аляске.
Тем, кто не исключает возможности встречи с медведями в наших лесах, стоит послушать советы Кречмара, участника Международной ассоциации по изучению и охране медведей. А вдруг это однажды поможет вам выжить в лесу.
Лекция организована при поддержке Российского географического общества на площадке министерства экологии и природопользования Башкирии (Уфа, Ленина, 86).
Она начнется 6 апреля в 19.00. Прийти на нее могут все желающие.
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