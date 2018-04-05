В Уфе эвакуировали людей из торгово-сервисного комплекса «Урал»

Сегодня, 5 апреля, в ТСК «Урал» на Российской, 23 проводились пожарные учения. Всех сотрудников торгового комплекса и покупателей эвакуировали. Медиакорсети при этом стало известно, что сотрудники торгового заведения были предупреждены заранее и даже знали время и час эвакуации.