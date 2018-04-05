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В Уфе эвакуировали людей из торгово-сервисного комплекса «Урал»
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В Уфе эвакуировали людей из торгово-сервисного комплекса «Урал»

Сегодня, 16:37ГородРустэм Башкирцев
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