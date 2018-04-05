В Уфе эвакуировали людей из торгово-сервисного комплекса «Урал»

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Проводились учения по противопожарной безопасности.
Сюжеты: Фотофакт
Сегодня, 5 апреля, в ТСК «Урал» на Российской, 23 проводились пожарные учения. Всех сотрудников торгового комплекса и покупателей эвакуировали. Медиакорсети при этом стало известно, что сотрудники торгового заведения были предупреждены заранее и даже знали время и час эвакуации.
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Напомним, спасатели и пожарные проводят массовую проверку всех торговых комплексов республики после кемеровской трагедии, унесшей жизни 64 граждан.
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