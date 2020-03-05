Власти Уфы рассказали о планах полностью благоустроить два дендропарка

«Я — свободен!»: в Уфе вынесен приговор нигерийцу за изнасилование проститутки

После митинга власти Уфы обещали провести последние корректировки платежей за тепло

Депутат из Уфы, принявшая ислам в Чечне, обещала работать на благо родной республики

«Взбодрю вас»: мэр Уфы назначил «газовика» и обещал еженедельно снимать по чиновнику

Стало известно, что нужно было в Уфе экс-министру обороны РФ Анатолию Сердюкову

Убийство педофила в Уфе: пили водку вместе с убитым, «скорую» вызвали в два часа ночи

Известный адвокат и член СПЧ России готов бесплатно защищать убийцу педофила из Уфы

Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева ответила на вопрос о двойном гражданстве

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