Власти Уфы рассказали о планах полностью благоустроить два дендропарка
5 марта, 09:48ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Глава города Ульфат Мустафин заявил, что речь идет о Непейцевском дендропарке и парке имени лесовода Георгия Рутто.
Их благоустройством займутся инвесторы – крупные предприниматели. В Непейцевском дендропарке основные работы уже должны начаться весной, сообщил накануне мэр Уфы на заседании городского совета.
К слову, на этом же заседании выступил и глава региона Радий Хабиров.
Лейтмотивом выступлений главы Башкирии и мэра Уфы стало исправление ошибок предыдущего менеджмента столицы.
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