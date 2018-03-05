В Уфе образовались 8-балльные пробки

По данным Яндекс.Карты серьёзные пробки образовались на въезде в город со стороны Бельского моста и Затонского шоссе. Также «встали» улицы Пархоменко, Зорге, Бабушкина и Галле. Также пробки на улице Революционной и Кувыкина.