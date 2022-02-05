В Уфе участники акции «Снежный фитнес» расчистили от снега территорию поликлиник

На сайте мэрии вчера, 4 февраля было опубликовано приглашение расчистить снег на территориях медучреждений Уфы. Оно сопровождалось информацией о том, что это не просто снежный субботник, а посильный вклад в повсеместно усиливающуюся борьбу с очередной волной коронавируса.
На этот раз добровольцы чистили от снега территорию детских и взрослых поликлиник по всей Уфе. В мэрии сообщали, что кроме хорошего настроения добровольцам ничего не понадобится, на местах их обещали обеспечить лопатами. Как это было можно посмотреть по хештегу #СнежныйФитнесУфа.
По этому хэштегу Mkset разузнал, как снежный фитнес прошел в Советском районе Уфы, близ детской поликлиники № 3. На субботнике были действительно все желающие от школьников до депутатов Курултая Башкирии, а именно депутата Салавата Хусаинова. Снежным фитнесом также занялся и замглавы Администрации Советского района Адик Фатхуллин. Чиновники смешались со школьниками, с сотрудниками детских и подростковых клубов «Апельсин», ЖЭУ № 15 и с местными жителями. Также в борьбе со снегом приняли участие представители мусульманской религиозной организации «Рамазан» и сотрудники администрации района.