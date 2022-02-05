В центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами

В центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами
В центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами
Сегодня, 09:53ГородИрина ДеревянчукФото: из Instagram ufa_rb
Видео самовольной очистки двора от снега в самом центре города было опубликовано в соцсетях 4 февраля.

Видео “самоуправства” уфимцев с завалами снега во дворе в самом центре города появилось в одном из крупнейших пабликов в Instagram. Автор, который и прислал видео в сообщество уточняет адрес – бульвар Ибрагимова, 34. Совсем не далеко от центральной улицы Ленина, новые дома и обилие машин.

Видео:Instagram ufa_rb

В Советском районе по адресу Ибрагимова, 34 не дождались чистки двора. Жители наняли трактор и сами вышли на уборку снега.подпись автора видео

В комментариях под постом мнения разделились. Часть пользователей хвалит решение жителей самостоятельно справиться с насущной проблемой, часть считает, что чистить снег должны люди, которые получают за эту работу деньги.

Как бы то ни было сегодня ночью в Уфе стало на один двор чище.

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