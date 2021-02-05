Вице-мэр Уфы назвал разрешение на митинг движения «Республика» подделкой

Вице-мэр также рассказал изданию, что официальный ответ движению «Республика» ещё не готов, но будет направлен уведомителю до конца дня. По словам Газизова, вероятность согласования мероприятия мала, так как уведомление о митинге было направлено по электронной почте, хотя по закону необходимо личное обращение.