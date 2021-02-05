Вице-мэр Уфы назвал разрешение на митинг движения «Республика» подделкой

Вице-мэр Уфы назвал разрешение на митинг движения «Республика» подделкой

Вчера, 18:48ГородАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Сегодня в соцсетях появилась фотография якобы документа, по которому вице-мэр Уфы Рустам Газизов согласовал митинг движения «Республика» 14 февраля. Чиновник заявил, что его подпись подделана, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По интернету разлетелась фотография якобы официального ответа администрации Уфы за подписью Газизова о согласовании митинга организации «Республика». Сообщается, что мэрия одобрила проведение мероприятия на площади перед ДК «Химик». Пост об этом разместил Telegram-канал «Куштау on-line» с пометкой: «подлинность подтвердить не можем, но и опровергнуть тоже».

Однако Рустам Газизов сообщил «Эху», что документ не является подлинным. Во первых, такая форма ответа не используется администрацией города, во-вторых, подпись на документе не его. Он также заявил, что, возможно, обратится в полицию из-за подделки подписи и распространения фейка.

Вице-мэр также рассказал изданию, что официальный ответ движению «Республика» ещё не готов, но будет направлен уведомителю до конца дня. По словам Газизова, вероятность согласования мероприятия мала, так как уведомление о митинге было направлено по электронной почте, хотя по закону необходимо личное обращение.

Напомним, в минувшие выходные, 23 и 31 января, в Башкирии прошли несанкционированные протестные акции, результатом которых стали массовые задержания. Вчера, 4 февраля, движение «Республика» направило уведомление в мэрию Уфы о проведении митинга в столице Башкирии. Мероприятие подразумевает под собой выражение мнения о нарушении конституционных прав граждан Башкирии и России. Планируется, что на митинг выйдет до 499 человек.

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