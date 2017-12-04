В Уфе горожан попросили сообщать об опасных участках с наледью во дворе

В Уфе выпал обильный снег.

Утром 4 декабря в Уфе пошел снег, в связи с чем на улицах сейчас на его уборку вывели более 200 единиц техники и 900 дворников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Особенно тщательно обрабатываются противогололедными материалами мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей. При возможности используются плужно-щеточные машины, в других местах тротуары чистят от снега вручную.