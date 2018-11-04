В Уфе семь домов остались без воды из-за халатности рабочих
Работники подрядной организации предварительно не изучили схему расположения систем жизнеобеспечения.
Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, 30 объектов и семь жилых домов в Кировском районе Уфы остались без горячей воды с пониженными параметрами отопления.
Как выяснилось позже, причиной тому послужила ошибка рабочих, которые забивали шпунты усиления под фундамент для забора, предварительно не изучив схему расположения систем жизнеобеспечения под землей. В результате – шпунт забили в магистраль ТМ -54, в трубу диаметром 273 мм. На место оперативно выехала аварийная бригада МУП УИС, на данный момент уже произведены раскопки, место порыва выявлено, ведется ремонт.
В ближайшие часы ремонтные работы завершатся, магистраль будет запущена, уточнили в пресс-службе администрации Уфы. Стало известно, что это не первый случай, когда из-за халатности рабочих уфимцы остаются без воды или тепла. В мэрии Уфы настоятельно рекомендуют согласовывать все работы, требующиеся раскопок, с предприятиями жизнеобеспечения.