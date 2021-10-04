В Уфе суд постановил расселить аварийные дома на четыре года раньше срока

Но удивило прокуратуру то, что распоряжение главы городской администрации велит расселить дома через пять с лишним лет. Сотрудник прокуратуры заявил, что жизнь в домах с таким процентом износа представляет опасность для жизни и здоровья и обратился с соответствующим исковым заявлением в суд. В нем звучало требование признать незаконным вышеупомянутое распоряжение мэрии и обязать городскую администрацию установить иной срок расселения, а именно до 31 декабря 2022 года.