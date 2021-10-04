В Уфе суд постановил расселить аварийные дома на четыре года раньше срока

Пресс-служба прокуратуры Ленинского района сообщила радостную для жителей аварийных домов в Ленинском районе новость. Ведомство сообщает, что суд постановил, а точнее обязал городскую мэрию существенно сократить срок расселения обитателей аварийного жилья. Так крайний срок расселения суд перенес с 31 декабря 2026 года на 31 декабря 2022 года. Что составляет очень существенную, особенно для жителей непригодных и опасных домов, разницу.
Отреагировав на жалобы жильцов аварийных домов, надзорное ведомство установило, что физический износ домов на момент экспертизы составил три четверти, от 74 до 76%. Речь идет о ряде домов по уфимским улицам в Ленинском районе, который является историческим центром Уфы, также в перечень вошли дома и в уфимском Затоне, который также относится к Ленинскому району.
Но удивило прокуратуру то, что распоряжение главы городской администрации велит расселить дома через пять с лишним лет. Сотрудник прокуратуры заявил, что жизнь в домах с таким процентом износа представляет опасность для жизни и здоровья и обратился с соответствующим исковым заявлением в суд. В нем звучало требование признать незаконным вышеупомянутое распоряжение мэрии и обязать городскую администрацию установить иной срок расселения, а именно до 31 декабря 2022 года.
Суд счел требования прокуратуры разумными и с доводами надзорного ведомства согласился, полностью удовлетворив иск, но как уже было сказано выше, в законную силу решение суда еще не вступило. Будет ли мэрия Уфы оспаривать решения суда пока неизвестно.
10 сентября 2021 года Mkset сообщал о том, что Башкирия получит еще 951,5 миллиона рублей на расселение аварийного фонда. Тогда же сообщалось, что адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья планируется завершить досрочно в 2023 году.
Были и другие громкие заявления. Так Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщил о досрочной реализации адресной программы. Тогда же премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что регион планирует завершить программу не в 2025 году, а уже в 2023. Важно, что сам фонд аварийного жилья сокращают с 2019 года и на данный момент планируется расселить жителей на общей площади более 61 тысячи квадратных метров.