Уфимский железнодорожный техникум оказался без отопления из-за ремонта теплотрасс

В свою очередь заметим, что жители близлежащих к техникуму домов сообщали в частной беседе с корреспондентом Mkset о том, что отопления в их домах до сих пор не наблюдается (Ухтомского, 22). Жители домов даже не спешат обращаться за помощью в компетентные службы, ведь причина отсутствия отопления у них перед глазами, улица Ухтомского основательно перекопана, а местные жители шутят, что улица Ухтомского постепенно превращается в улицу Комсомольскую, ремонт которой уже давно стал притчей во языцех.