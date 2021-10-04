Уфимский железнодорожный техникум оказался без отопления из-за ремонта теплотрасс

Уфимский железнодорожный техникум оказался без отопления из-за ремонта теплотрасс
Уфимский железнодорожный техникум оказался без отопления из-за ремонта теплотрасс
Вчера, 16:40ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев назвал сроки, когда студенты смогут вернуться к учебе.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве была озвучена информация о том, что в уфимском железнодорожном техникуме и в его же общежитии по сей день нет отопления.

Радий Хабиров, услышав это известие, не обрадовался, а тут же предложил Айбулату Хажину, министру образования Башкирии, занятия отменить и проведать, что происходит в общежитии. И в том случае, если проверяющий обнаружит, что студенты ходят в шубах, занятия следует остановить, а студентов-подростков отправить по домам.

В ходе той же оперативки министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев пояснил, по какой причине в учебном заведении до сих пор нет отопления. Министр сообщил, что отопление невозможно подключить ни в самом техникуме, ни в общежитии, из-за поврежденных теплотрасс, работы по их восстановлению начнутся уже завтра, 5 октября и предположительно продлятся три дня.

В свою очередь заметим, что жители близлежащих к техникуму домов сообщали в частной беседе с корреспондентом Mkset о том, что отопления в их домах до сих пор не наблюдается (Ухтомского, 22). Жители домов даже не спешат обращаться за помощью в компетентные службы, ведь причина отсутствия отопления у них перед глазами, улица Ухтомского основательно перекопана, а местные жители шутят, что улица Ухтомского постепенно превращается в улицу Комсомольскую, ремонт которой уже давно стал притчей во языцех.

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