Глава Росприроднадзора заявила, что обследование «Химпрома» в Уфе займет три месяца

В интервью «РИА Новости» глава федерального Росприроднадзора заявила, что специалистам ЦЛАТИ (центра лабораторного анализа и технических измерений) предстоит обследовать площадку бывшего «Уфахимпрома» в течении трех месяцев.
При этом Радионова назвала сложившуюся в Уфе ситуацию менее критичной, а именно «полегче», чем на аналогичном производстве в Усолье-Сибирском, городе неподалеку от города Иркутск. там по словам руководительницы ведомства объявлено экологическое бедствие.
Светлана Радионова сообщила, что у ведомства существует примерное понимание необходимых действий, для того, чтобы привести уфимскую площадку в порядок. Сообщила Радионова и о том, что процессу существенно может способствовать влияние Росатома.
О том, что на территории бывшего предприятия множество отравленных водоемов, почвы и отходов сообщалось еще 13 сентября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тогда сообщила, что специалисты ведомства начали обследовать промплощадку «Уфахимпорм». Было заявлено, что для разработки проекта по ликвидации последствий работы предприятия необходимо тщательное изучение территории, после чего федеральное Правительство будет принимать решения о ее рекультивации.