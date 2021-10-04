Глава Росприроднадзора заявила, что обследование «Химпрома» в Уфе займет три месяца

О том, что на территории бывшего предприятия множество отравленных водоемов, почвы и отходов сообщалось еще 13 сентября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова тогда сообщила, что специалисты ведомства начали обследовать промплощадку «Уфахимпорм». Было заявлено, что для разработки проекта по ликвидации последствий работы предприятия необходимо тщательное изучение территории, после чего федеральное Правительство будет принимать решения о ее рекультивации.