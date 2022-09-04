В Уфе второй раз загорелся дом рядом с памятником архитектуры

В Уфе второй раз загорелся дом рядом с памятником архитектуры
В Уфе второй раз загорелся дом рядом с памятником архитектуры
Вчера, 13:12ГородЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
О пожаре Mkset сообщил очевидец.

В Уфе вновь загорелся памятник архитектуры по адресу Октябрьская революция, 23/1. Как сообщил Mkset источник, дом заброшен, однако очевидцы видели как люди выбегали

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что подробная информация о происходящем будет позже.

Напомним, что 13 августа, дом № 23/1 уже горел. Тогда в ходе тушения мусора и дощатой обшивки стены спасатели обнаружили труп неизвестного мужчины.

Отметим, что сам дом 1917 года постройки и находится по соседству с объектом культурного наследия «Усадьбой Лапиной», который располагается по адресу улица Октябрьской революции, 23.

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