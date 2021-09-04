В Уфе журналисты протестуют против признания СМИ «иногентами»

В Уфе журналисты протестуют против признания СМИ «иногентами»
В Уфе журналисты протестуют против признания СМИ «иногентами»
Вчера, 14:02ГородЭлина СайфрановаФото: telegram
Журналисты по всей Уфе проводят одиночные пикеты в поддержку изданий, которые были признаны иногентами на территории РФ.

В сети появились первые фотографии с одиночных пикетов журналистов. Так, журналисты поддерживают издания, которые были признаны «иногентами» на территории РФ, а также высказывают свою позицию кто на самом деле «иногент».

«Семьи заграницей и иностранная недвижимость у них, а иногент все равно ты». «Руки прочь от журналистов. Настоящие иногенты — это коррупционеры», гласят надписи на плакатах.

Отметим, что на данный момент в реестре физлиц-иноагентов числятся 20 российских журналистов.

Напомним, что ранее редакторы независимых СМИ написали открытое письмо Владимиру Путину, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко, с просьбой аннулировать список «иноагентов» и внести 12 поправок в данный закон. Авторами поправок и письма выступили 22 журналиста, в том числе и из Уфы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы