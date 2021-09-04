В Уфе журналисты протестуют против признания СМИ «иногентами»

В сети появились первые фотографии с одиночных пикетов журналистов. Так, журналисты поддерживают издания, которые были признаны «иногентами» на территории РФ, а также высказывают свою позицию кто на самом деле «иногент».
«Семьи заграницей и иностранная недвижимость у них, а иногент все равно ты». «Руки прочь от журналистов. Настоящие иногенты — это коррупционеры», гласят надписи на плакатах.
Отметим, что на данный момент в реестре физлиц-иноагентов числятся 20 российских журналистов.
Напомним, что ранее редакторы независимых СМИ написали открытое письмо Владимиру Путину, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко, с просьбой аннулировать список «иноагентов» и внести 12 поправок в данный закон. Авторами поправок и письма выступили 22 журналиста, в том числе и из Уфы.