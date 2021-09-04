В Уфе у «сухого» фонтана на Советской площади появился режим работы

Напомним, что светомузыкальный «сухой» фонтан открылся 1 сентября. «Сухим» он называется из-за отсутствия чаши. Так, в особо жаркие дни люди могут ходить прямо по фонтану. Сам объект построили в рамках реконструкции Советской площади, на которую власти выделили 241,4 миллиона рублей. Сообщается, что в 2022 году должны будут появиться памятник Минигали Шаймуратову — Герою России, а также небольшие скверы.