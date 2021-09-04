В Уфе у «сухого» фонтана на Советской площади появился режим работы

В Уфе у «сухого» фонтана на Советской площади появился режим работы
В Уфе у «сухого» фонтана на Советской площади появился режим работы
Вчера, 09:47ГородЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Фонтан будет работать с 10 утра до 10 вечера.

В администрации Уфы опубликовали расписание нового фонтана на Советской площади. Так, работать фонтан будет ежедневно с 10 утра до 10 вечера, однако музыкальное сопровождение будет отключаться на час раньше, а именно в 21:00.

Напомним, что светомузыкальный «сухой» фонтан открылся 1 сентября. «Сухим» он называется из-за отсутствия чаши. Так, в особо жаркие дни люди могут ходить прямо по фонтану. Сам объект построили в рамках реконструкции Советской площади, на которую власти выделили 241,4 миллиона рублей. Сообщается, что в 2022 году должны будут появиться памятник Минигали Шаймуратову — Герою России, а также небольшие скверы.

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