В Уфе перекроют несколько улиц из-за концерта с участием Меладзе
Ограничение движения транспорта будет действовать почти сутки.
Завтра, 5 сентября, жителей северной части Уфы ожидает большое праздничное мероприятие, приуроченное к 100-летию Башкирии. Как сообщили в администрации Уфы. Мероприятие потребует введения ограничений движения транспорта.
По уточненным данным, полностью закрыта для транспорта с 6 часов утра и до 23 часов станет площадь перед Дворцом культуры УМПО. Дополнительно с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта также по улице машиностроителей на участке от пересечения с Черниковской и Орджоникидзе, а также на улице Первомайской – на отрезке между Кремлевской и Машиностроителей.
Такие меры безопасности предпринимаются для проведения грандиозного опен-эйра, главными гостями которого станут группы «Аргымак» и «Премьер», а также звезда эстрады Валерий Меладзе. Концерт начнется в 20.00
На время ограничения движения транспорта будет также изменена и схема движения автобусов и троллейбусов в данной части города.