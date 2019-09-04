В Уфе перекроют несколько улиц из-за концерта с участием Меладзе

По уточненным данным, полностью закрыта для транспорта с 6 часов утра и до 23 часов станет площадь перед Дворцом культуры УМПО. Дополнительно с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта также по улице машиностроителей на участке от пересечения с Черниковской и Орджоникидзе, а также на улице Первомайской – на отрезке между Кремлевской и Машиностроителей.