В Уфе приступят к реконструкции здания закрытого Госцирка

Напомним, цирк закрыли на ремонт в 2017 году. Закрытия в течение полугода добивалась прокуратура, поскольку здание было в аварийном состоянии — с момента своего основания в 1968 году в цирке не проводили ни одного капитального ремонта. В 2019 году здание признали памятником истории и культуры регионального значения, требующим охраны.