В одном из «Башкирских двориков» в Уфе среди дороги оставили 15-метровое дерево

В одном из «Башкирских двориков» в Уфе среди дороги оставили 15-метровое дерево
В одном из «Башкирских двориков» в Уфе среди дороги оставили 15-метровое дерево
Сегодня, 14:21ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Интересным решением во дворе, который попал в программу «Башкирские дворики», с Mkset поделилась местная жительница 4 июля.

На минувших выходных в одном из дворов Демского района, который в скором времени станет еще одним «Башкирским двориком», положили асфальт. Выглядит новый асфальт отлично, но местные жители обнаружили «изюминку» в виде высокой березы, стоящей ровно посреди дороги.

Местная жительница прислала фото в редакцию Mkset и предположила, что данное дерево вполне может стать причиной как для автомобильных аварий, так и для происшествий с детьми на самокатах или велосипедах.

Остальные деревья во дворе срубили еще в мае, а эту березу посреди дороги оставили. Для чего — непонятно. Может я и неправильно думаю, но мне кажется, что дерево все равно умрет. Места ему оставили мало, корни явно порубили при укладке асфальта, ну и сожгли, асфальт горячий же.жительница двора Галина

Напомним, ранее в Уфе нередко сообщали о фонарных столбах в центре дороги или же об опорных столбах линий электропередачи при расширении дорог.

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