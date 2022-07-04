В одном из «Башкирских двориков» в Уфе среди дороги оставили 15-метровое дерево

На минувших выходных в одном из дворов Демского района, который в скором времени станет еще одним «Башкирским двориком», положили асфальт. Выглядит новый асфальт отлично, но местные жители обнаружили «изюминку» в виде высокой березы, стоящей ровно посреди дороги.
Местная жительница прислала фото в редакцию Mkset и предположила, что данное дерево вполне может стать причиной как для автомобильных аварий, так и для происшествий с детьми на самокатах или велосипедах.
Остальные деревья во дворе срубили еще в мае, а эту березу посреди дороги оставили. Для чего — непонятно. Может я и неправильно думаю, но мне кажется, что дерево все равно умрет. Места ему оставили мало, корни явно порубили при укладке асфальта, ну и сожгли, асфальт горячий же.жительница двора Галина
Напомним, ранее в Уфе нередко сообщали о фонарных столбах в центре дороги или же об опорных столбах линий электропередачи при расширении дорог.