В одном из «Башкирских двориков» в Уфе среди дороги оставили 15-метровое дерево

Остальные деревья во дворе срубили еще в мае, а эту березу посреди дороги оставили. Для чего — непонятно. Может я и неправильно думаю, но мне кажется, что дерево все равно умрет. Места ему оставили мало, корни явно порубили при укладке асфальта, ну и сожгли, асфальт горячий же.жительница двора Галина