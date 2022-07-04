«Дом Тихониных» в Уфе продали на аукционе в за 3,3 миллиона рублей

В Уфе памятник культурного наследия «Дом Тихониных» был продан на торгах за 3, 333 миллиона рублей. Стартовая же цена за памятник составляла — один рубль. Данные следуют из результатов аукциона на торговой площадке Российского аукционного дома.
Сообщается, что победителем стал предприниматель Руслан Барков. Известно, что мужчина занимается покупкой движимого и недвижимого имущества на торгах и аукционах.
Напомним, о выставлении на торги «Дома Тихониных» стало известно несколькими неделями ранее. Стоит отметить, что здание, построенное ещё в 1899 году, на данный момент находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется.
— Внутренняя часть здания завалена обвалившимися конструкциями стен, перекрытий и кровли. Оставшиеся фрагменты стен имеют значительные деформации, перекосы, трещины, стены значительно отклонены по вертикали и горизонтали. Главный фасад здания, выходящий на южную сторону, почти полностью утрачен. Консервационные работы не проводились, — гласит из описания объекта культурного наследия.
Также отметим, что ранее в Уфе за 5,7 миллиона рублей ушла знаменитая усадьба Бухартовских. Примечательно, что фирма ООО «Стром», получившая право выкупить памятник отказалась от подписания договора. Спустя несколько дней стало известно, что усадьбу вновь выставят на торги.
Также ранее о трудностях в реставрации горевшей весной 2020 года усадьбы рассказал руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов. По словам главы ведомства, закон закон об объектах культурного наследия чрезмерно консервативен и не позволяет пересматривать решения «в сторону экономики». О том, каким был и каким стал один из некогда красивейших домов Уфы Mkset рассказывал здесь.