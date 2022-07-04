«Дом Тихониных» в Уфе продали на аукционе в за 3,3 миллиона рублей

Также ранее о трудностях в реставрации горевшей весной 2020 года усадьбы рассказал руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов. По словам главы ведомства, закон закон об объектах культурного наследия чрезмерно консервативен и не позволяет пересматривать решения «в сторону экономики». О том, каким был и каким стал один из некогда красивейших домов Уфы Mkset рассказывал здесь.