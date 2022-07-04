Арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства

Данила Рыбалко, который до 1 июля являлся арбитражным управляющим МУЭТ Уфы, отстранили от процедуры банкротства по решению суда. Жалобу на Рыбалко в суд подавал Олег Хмарин, который до недавнего времени возглавлял транспортное управление мэрии. 23 июня стало известно о том, что Хмарин перейдет в Управление земельных и имущественных отношений где будет работать заместителем главы управления.
Телеграм-канал «Аспекты» делает особый акцент на том, что главный кредитор Муниципального управления электротранспорта — налоговая находилась «на стороне Рыбалко», однако для суда это не стало аргументом.
Напомним, что суд не в первый раз отстраняет Рыбалко от его обязанностей. Так два года назад, в июле 2020 года Данила Рыбалко освободили от исполнения обязанностей внешнего (подчеркиваем, не арбитражного, а внешнего управляющего) управляющего МУЭТ Уфы решением Арбитражного суда Башкирии. Напомним и о том, что Рыбалко также обращался и к Ратмиру Мавлиеву с просьбой обратить вниманию на ситуацию вокруг МУЭТ. Однако прямой реакции от мэра не последовало, в то время как республиканская прокуратура инициировала проверку.