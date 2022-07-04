Арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства

Напомним, что суд не в первый раз отстраняет Рыбалко от его обязанностей. Так два года назад, в июле 2020 года Данила Рыбалко освободили от исполнения обязанностей внешнего (подчеркиваем, не арбитражного, а внешнего управляющего) управляющего МУЭТ Уфы решением Арбитражного суда Башкирии. Напомним и о том, что Рыбалко также обращался и к Ратмиру Мавлиеву с просьбой обратить вниманию на ситуацию вокруг МУЭТ. Однако прямой реакции от мэра не последовало, в то время как республиканская прокуратура инициировала проверку.