Арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства

Арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства
Арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства
Сегодня, 11:50ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Суд удовлетворил требование уже бывшего начальника управления транспорта в мэрии Уфы Олега Хмарина и отстранил Данила Рыбалко от процедуры, сообщил телеграм-канал «Аспекты» 1 июля.

Данила Рыбалко, который до 1 июля являлся арбитражным управляющим МУЭТ Уфы, отстранили от процедуры банкротства по решению суда. Жалобу на Рыбалко в суд подавал Олег Хмарин, который до недавнего времени возглавлял транспортное управление мэрии. 23 июня стало известно о том, что Хмарин перейдет в Управление земельных и имущественных отношений где будет работать заместителем главы управления.

Телеграм-канал «Аспекты» делает особый акцент на том, что главный кредитор Муниципального управления электротранспорта — налоговая находилась «на стороне Рыбалко», однако для суда это не стало аргументом.

Напомним, что суд не в первый раз отстраняет Рыбалко от его обязанностей. Так два года назад, в июле 2020 года Данила Рыбалко освободили от исполнения обязанностей внешнего (подчеркиваем, не арбитражного, а внешнего управляющего) управляющего МУЭТ Уфы решением Арбитражного суда Башкирии. Напомним и о том, что Рыбалко также обращался и к Ратмиру Мавлиеву с просьбой обратить вниманию на ситуацию вокруг МУЭТ. Однако прямой реакции от мэра не последовало, в то время как республиканская прокуратура инициировала проверку.

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