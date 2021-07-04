В Уфе в нескольких десятках домов отключат водоснабжение

В Уфе в нескольких десятках домов отключат водоснабжение
В Уфе в нескольких десятках домов отключат водоснабжение
4 июля, 13:45ГородАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
«Уфаводоканал» сообщил о проведении капительного ремонта трубовопроводов.

Жители Уфы останутся без горячего и холодного водоснабжения в период с 5 по 11 июля. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Первыми с 11 часов утра 6 июля до 10 утра 7 июля, без воды, останутся жители по следующим адресам:

ул. Машиностроителей, 4, 4/1, 6;

ул. Интернациональная, 139, 141, 141/1, 145, 147, 151, 153/1, 153/2;

ул. Хакимова, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7а 8, 8/1;

ул. Орджоникидзе, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1.

С 10 утра до 8 вечера 8 июля отключение воды будет по этим адресам:

ул. Янаби, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 51/1, 53, 53/1, 53/2;

ул. Ферина, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28;

ул. Фронтовых Бригад 3, 5, 7, 9, 11.

Также ранее стал известен график перекрытия дорог в центре города в связи с проведением Фольклориады.

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