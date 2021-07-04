В Уфе сотрудники ЖЭУ угнали автомобиль и пытались его сдать в металлолом

В Уфе сотрудники коммунальной службы угнали автомобиль. Об этом сообщили МВД по республике накануне, 3 июля.
Жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы с просьбой отыскать ее ВАЗ-21130 после того, как утром не обнаружила легвушку у себя под окнами дома.
Выяснилось, что после ДТП машина превратилась в груду металлолома и хозяйка поместила ее во дворе дома. Однако, сотрудники ЖКХ которые занимались уборкой двора, предпочли сами решить судьбу автомобиля.
Они пригнали трактор и с помощью него оттащили остатки легковушки к себе в гараж. Затем, предварительно ее распилив на части, решили сдать ее в металлолом, однако у них затребовали документы на владение транспортным средством.
После провалившегося плана по сбыту и получения денег, мужчины экстренно предпочли избавиться от распиленного транспорта и отвезли его на свалку.
Правоохранителям удалось вычислить имена сотрудников, мужчины свою вину отрицать не стали. Теперь им может грозить до 5 лет лишения свободы по статье «Кража».
Ранее стало известно о том, что двое жителей Челябинска были задержаны за попытку украсть заводские ворота.