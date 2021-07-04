Стали известны сроки окончания ремонта дороги в центре Уфы.

Специалисты также выявили причину обвала грунта по улице Цюрупы в Уфе. Как выяснилось, это произошло в результате износа ливневой канализации, которая была введена в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась.