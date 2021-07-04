Стали известны сроки окончания ремонта дороги в центре Уфы.

Ремонт дороги на пересечении улиц Цюрупы и Коммунистической планируется завершить 23 июля. Лю этом сообщили в мэрии Уфы.
Специалисты также выявили причину обвала грунта по улице Цюрупы в Уфе. Как выяснилось, это произошло в результате износа ливневой канализации, которая была введена в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась.
— На данный момент проводится обследование ливневого коллектора и согласование работ с владельцами сетей, находящимися в зоне производства работ. Далее подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам по замене трубы ливневой канализации, — сообщили в мэрии.
Работы планируется завершить 23 июля 2021 года. На это время данный участок дороги от улицы Коммунистической до улицы Октябрьской Революции по улице Цюрупы будет закрыт для проезда транспорта.
Городские власти просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и просят планировать свой маршрут заранее.
Напомним, что инцидент произошел ночью 2 июля. Водитель службы такси ехал в сторону центра города по улицы Цюрупы как внезапно под автомобилем произошел обвал грунта.