В Уфе закроют движение по Бирскому тракту

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Полностью движение будет открыто с августа.
С 5 по 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по половине проезжей части Бирского тракта, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Движение закроют на участке от железнодорожного переезда до поворота в поселок Тимашево.
Закрытие связано со строительством Тимашевской транспортной развязки.
Напомним, что мэр Уфы Ульфат Мустафин обещал запустить движение по Тимашевскому путепроводу уже в конце июля. Специалистам осталось завершить часть работ.
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