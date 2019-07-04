В Уфе закроют движение по Бирскому тракту

С 5 по 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по половине проезжей части Бирского тракта, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Движение закроют на участке от железнодорожного переезда до поворота в поселок Тимашево.

Закрытие связано со строительством Тимашевской транспортной развязки.